بكم في البنوك؟ .. سعر اليورو اليوم في مصر السبت 24 مايو 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر.

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو ارتفاعًا في معظم البنوك المصرية، حيث يوجد اختلاف طفيف بين الأسعار التي تقدمها البنوك، وقد وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء 56.36 جنيه .

سعر البيع 56.52 جنيه .

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء 55.84 جنيه .

سعر البيع 56.54 جنيه .

بنك مصر:

سعر الشراء 55.84 جنيه .

سعر البيع 56.54 جنيه .

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 55.84 جنيه .

سعر البيع 56.53 جنيه .

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 55.73 جنيه .

سعر البيع 56.28 جنيه .

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه

واصل الدولار الأمريكي الهبوط أمام العملة المحلية الجنيه المصري، وجاءت أسعار اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 49.98 جنيه ، وسعر البيع 50.12 جنيه .

البنك الأهلي المصري : سعر الشراء 49.99 جنيه ، وسعر البيع 50.09 جنيه .

بنك مصر : سعر الشراء 49.99 جنيه ، وسعر البيع 50.09 جنيه .

البنك التجاري الدولي ( CIB ): سعر الشراء 49.99 جنيه ، وسعر البيع 50.09 جنيه .

البنك العربي الأفريقي الدولي : سعر الشراء 50.00 جنيه ، وسعر البيع 50.10 جنيه .

ي ُ عزى هذا التراجع إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ، مما أدى إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري .

أسعار العملات الأجنبية والعربية الأخرى

شهدت أسعار العملات الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالتالي:

الجنيه الإسترليني:

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 66.92 جنيه ، وسعر البيع 67.09 جنيه .

البنك الأهلي المصري : سعر الشراء 66.38 جنيه ، وسعر البيع 67.13 جنيه .

الفرنك السويسري:

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 59.98 جنيه ، وسعر البيع 60.13 جنيه .

الريال السعودي:

البنك المركزي المصري : سعر الشراء 13.32 جنيه ، وسعر البيع 13.33 جنيه .

الدرهم الإماراتي: