ثبتها الآن .. تردد قناة وناسة على نايل سات 2025 الجديد ومتعي أطفالك بمحتوى تعليمي ترفيهي

عد قناة وناسة من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم مزيجًا مميزًا من الترفيه والتعليم، مما يجعلها وجهة مفضلة للأسر الباحثة عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2025

تألقت قناة وناسة بجودة البث العالية لأنها تُبث القناة بجودة عالية (HD)، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة، بالإضافة إلى محتوى آمن ومناسب للأطفال، فتجد المحطة حريصة على تقديم محتوى خالي من المشاهد غير المناسبة، مما يوفر بيئة مشاهدة آمنة للأطفال، سارع بتحميل التردد التالي على النايل سات:

التردد : 11470.

الاستقطاب : عمودي ( V ).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

الجودة : SD .

تردد قناة وناسة على عرب سات 2025

تسهم القناة في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية من خلال برامجها التعليمية والترفيهية، كما أنها مجانية وبدون اشتراك حيث يمكن استقبال القناة مجانًا دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك، ويمكن استقبال القناة على العرب سات بالتردد التالي:

التردد : 11270.

الاستقطاب : عمودي ( V ).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الجودة : HD .

لكي يتم ضبط القناة على جهاز الاستقبال، يُنصح بالدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار “إضافة قناة جديدة” أو “البحث اليدوي“، وإدخال بيانات التردد المناسبة حسب القمر الصناعي المستخدم.

محتوى قناة وناسة 2025