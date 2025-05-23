موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى استاد الكلية الحربية، حيث يلتقي فريقا الزمالك وبتروجت في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، يخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة ساعيًا لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب خاصة في ظل المنافسة الشديدة على اللقب، من جهته يأمل بتروجت في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في الدوري مستفيدًا من دراسته لنقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

من المقرر أن تقام المباراة غدا السبت الموافق 24 مايو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية، وتعد هذه المباراة حاسمة للزمالك الذي يسعى لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

القنوات الناقلة

ستنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة بشكل حصري مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي الزمالك أيمن الرمادي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – محمد السيد

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – سيف الدين الجزيري – أحمد الجفالي.

التشكيل المتوقع لنادي بتروجيت