ضحك ودلع طول اليوم.. نزل تردد قناة طيور الجنة أطفال 2025 على الأقمار الصناعية بجودة عالية نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة أطفال هي الخيار الأمثل لكل الأمهات التي تبحث عن قناة ترفيهية وتعليمية في الوقت نفسه، فالقناة منذ انطلاقها من سنوات بعيدة وهي الأولى بين قنوات الأطفال بفضل محتواها الشيق والممتع للغاية، حيث تسعى القناة لتوفير محتوى هادف ومفيد وأمن تماماً للفئات العمرية المختلفة، فالقناة تقدم محتواها من خلال باقة رائعة من الأطفال المتميزون والذي لهم دور كبير في نجاح القناة بهذا الشكل والوصول للمكانة التي تحتلها الآن، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

حتى يمكن لجميع الأطفال في أي مكان بالوطن العربي الاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة، يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد بجودة عالية وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

يمكن استقبال القناة على العرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

يمكن الآن ضبط قناة طيور الجنة بكل سهولة عبر جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية: