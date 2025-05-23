رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 فور ظهورها

يترقب طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث من المتوقع أن تُعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعتبر تلك المرحلة واحدة من أهم المراحل التعليمية في مسيرة الطالب، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج بفارغ الصبر للاطمئنان على مستقبل الطالب بعد فترة الامتحانات الصعبة.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الصف الأول الثانوي

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري امتحاناتهم خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في الثلث الأخير من شهر مايو الجاري بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكنترولات على مستوى محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 فور إعلانها رسميًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع الخطوات التالية: