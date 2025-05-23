استقبلها بتقنية HD .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوقت الراهن حيث أنها تستحوذ على اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور نظرًا لأنها من القنوات الموثوق بها لأنها تقدم محتوى يجمع ما بين الترفيه والتعليم في آن واحد، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى أحدث تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات

في الآونة الـأخيرة تم الإعلان رسميًا عن تغيير التردد الخاص بقناة طيور الجنة وتم التنويه بضرورة تحديث التردد الخاص بالقناة من أجل ضمان جودة البث العالية، وتأتي بيانات التردد على النحو التالي:

تردد القناة: 11272

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

كما يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات وفقًا للبيانات التالية:

تردد القناة: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة على الرسيفر

من السهل أن يتم استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر من أجل الاستمتاع بالبرامج والأناشيد التي تعرضها على مدار الساعة، وتأتي خطوات استقبال القناة على النحو التالي: