ميدو ضرب لولو.. ضبط تردد قناة وناسة بيبي وعيشي طفلك أجواء المرح والسعادة هتخليه مبسوط على طوال

تردد قناة وناسة من الترددات التي تهتم كل الأمهات والآباء بمعرفته بعد تحديث التردد مؤخراً، حيث تعتبر القناة من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، لكونها تقدم محتوى تربوي وترفيهي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، حيث تسعى القناة لتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية بأسلوب سهل ومبسط جداً، كما أن القناة تجمع في محتواها بين الرسوم المتحركة والألوان الزاهية التي تجذب انتباه الصغار وتجعلهم يتعلقون بها بشكل كبير، وإليكم في هذا المقال التردد الجديد لقناة وناسة بيبي على جميع الأقمار.

تردد قناة وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة أطفال مجموعة شيقة وممتعة للغاية من الأغاني الترفيهية والتعليمية، والتي تساعد الطفل للتعرف على الحروف الأبجدية والأرقام والأشكال وأسماء الحيوانات وغيرها، كما أنها تعلمهم السلوكيات الصحيحة والصفات الحسنة بأسلوب سهل ومبسط، ومن أجل الاستمتاع بكل هذا يجب استقبال القناة على أجهزة الاستقبال على الأقمار الصناعية المختلفة، والترددات جاءت على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مزايا قناة وناسة لولو

تتميز القناة عن غيرها من قنوات الأطفال المتاحة على النايل سات والعربسات ببعض المزايا ومنها التالي: