“عثمـان يـدمــر كلاوديــوس واصـابـة حليمـة” تابع مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 بأحداث نارية في هذا الموعد على قناة ATV

يستمر مسلسل المؤسس عثمان في جذب اهتمام المشاهدين في موسمه السادس، حيث من المنتظر أن تعرض الحلقة 193 يوم الأربعاء المقبل والتي تتناول تطورات مثيرة في مسيرة تأسيس الدولة العثمانية، ويعتبر هذا المسلسل واحدا من أشهر المسلسلات التركية التاريخية الذي زاع صيتها خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم.

المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193

من المنتظر أن تعرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، وتعرض الحلقة المترجمة إلى العربية في اليوم التالي الخميس 29 مايو، في المواعيد التالية:

قناة الفجر الجزائرية: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

قناة اليرموك الأردنية: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

قناة مصر أم الدنيا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قصة مسلسل المؤسس عثمان

يروي مسلسل المؤسس عثمان السيرة الذاتية للغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وتدور الأحداث حول رحلة عثمان في نقل الدولة من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة متبعًا خطى والده أرطغرل. يُسلط المسلسل الضوء على الصراعات التي خاضتها قبيلة قايي مع المغول والتتار والصليبيين والروم والسلاجقة والقبائل والإمارات التركمانية المجاورة.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية، منهم:

بوراك أوزجيفيت: في دور عثمان بن أرطغرل.

ديدام بالشين: بدور سالجان خاتون.

نور الدين سونماز: في دور بامسي.

جلال آل: بدور عبد الرحمن ألب.

بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين الذين ساهموا في نجاح العمل وانتشاره على مستوى العالم.