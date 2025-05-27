وحش الهواتف من سامسونج”Galaxy A56 الجديد.. بتكنولوجيا الفئة المتوسطة ترتقي لمستوى الهواتف الرائدة بسعر يناسب الجميع

مع تسارع وتيرة التطور في عالم الهواتف الذكية، تسعى سامسونج باستمرار لتقديم أجهزة تلبي احتياجات المستخدم العصري دون المساومة على الجودة أو المواصفات وفي هذا السياق، يأتي هاتف Galaxy A56 كأحد أبرز إصدارات الفئة المتوسطة، جامعًا بين تصميم أنيق وأداء قوي وتقنيات متقدمة تجعله خيارًا مغريًا لمن يبحث عن تجربة استخدام متكاملة دون تكلفة مبالغ فيها.

مواصفات Galaxy A56

تصميم مميز وشاشة تنبض بالحيوية

يتميز Galaxy A56 بهيكل أنيق وخفيف الوزن، مصنوع من مواد متينة توحي بالفخامة، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67 الشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، تقدم ألوانًا زاهية وسطوعًا عاليًا يصل إلى 1900 شمعة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في مختلف ظروف الإضاءة. وتدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة تصفح سلسة واستجابة عالية في الألعاب.

أداء محسّن مدعوم بتكنولوجيا حديثة

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1480 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، والذي يقدم أداءً مستقرًا وسريعًا حتى في المهام الثقيلة. ويتوفر الهاتف بعدة خيارات من الذاكرة العشوائية، تبدأ من 6 جيجابايت وتصل إلى 12 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ما يوفر مساحة كافية لتخزين التطبيقات والوسائط.

كاميرات متعددة بقدرات احترافية

يضم الهاتف نظام تصوير خلفي ثلاثي، يتكوّن من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصور، وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بجودة 4K، لتمنح المستخدم صورًا واضحة وتفاصيل دقيقة.

بطارية تدوم طوال اليوم وشحن سريع

زودت سامسونج الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يضمن استخدامًا ممتدًا دون الحاجة إلى الشحن المتكرر. وتدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط، حيث يمكن شحن الجهاز بنسبة كبيرة في وقت قصير جدًا.

نظام حديث ودعم طويل الأمد

يعمل Galaxy A56 بنظام Android 15 مع واجهة سامسونج One UI 7، ويوفر تجربة استخدام سلسة ومليئة بالمزايا الذكية مثل خاصية “البحث الدائري” وميزة “أفضل لقطة للوجه” وتلتزم سامسونج بتقديم تحديثات أمنية ونظامية لمدة تصل إلى ست سنوات، مما يمنح الهاتف عمرًا افتراضيًا طويلاً.

سعر Galaxy A56

يتراوح سعر الهاتف في السوق المصري بين 15,300 جنيه و23,800 جنيه تقريبًا، ويختلف باختلاف السعة والإصدار والمتجر.