الوحيد المنافس للآيفونHONOR Magic 6 Pro.. تجربة فاخرة تتحدى الهواتف الرائدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأداء خارق يتجاوز التوقعات

في ظل التنافس الشرس بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، تبرز علامة هونر من جديد بإصدارها المميز Honor Magic 6 Pro، الذي يجمع بين التصميم الراقي والمواصفات المتطورة ليقدم تجربة استخدام متكاملة يأتي الهاتف ليعزز مكانة هونر في فئة الهواتف الرائدة، بفضل اعتماده على أحدث الابتكارات في الشاشة، الأداء، التصوير، والبطارية.

مميزات هاتف هونر ماجيك 6 برو

يعتمد الهاتف على شاشة من نوع LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة، توفر دقة عرض فائقة وألوان زاهية. ما يميزها هو دعمها لتقنيات مثل Dolby Vision وHDR10+، إلى جانب سطوع عالٍ يصل إلى 5000 شمعة، ما يجعلها مثالية للاستخدام تحت أشعة الشمس كما أنها مدعومة بزجاج NanoCrystal عالي التحمل الذي يوفر حماية محسّنة ضد الصدمات والخدوش.

معالج قوي وأداء سريع

تم تزويد الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، ما يمنحه قدرة استثنائية في التعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب يقترن المعالج بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، ما يضمن سرعة استجابة فائقة وسعة تخزين ضخمة.

مميزات كاميرا هاتف Honor Magic 6 Pro

يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثية في الجهة الخلفية يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة وتقنية التثبيت البصري بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوبية بدقة 180 ميجابكسل لتقريب يصل حتى 100x، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 50 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديو بدقة 4K، ما يجعل الهاتف مناسبًا لعشاق التصوير وصناع المحتوى.

بطارية تدوم طويلًا وتقنيات شحن فائقة

يحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط سلكيًا و66 واط لاسلكيًا، إلى جانب الشحن اللاسلكي العكسي وتعمل شريحة Honor E1 على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية.

سعر هاتف Honor Magic 6 Pro

يشمل الهاتف مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، دعم المكالمات عبر الأقمار الصناعية، مكبرات صوت ستيريو، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة. كما يعمل بنظام MagicOS 8 المبني على أندرويد 14 مع دعم طويل للتحديثات.

يبدأ سعره من 1299 يورو للنسخة الأساسية عالميًا، بينما يتوقع أن يتراوح في السوق المصري بين 45,000 إلى 60,000 جنيه حسب الإصدار.