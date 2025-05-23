نتائج السادس الابتدائي 2025 العراق برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا الرسمي من وزارة التربية لجميع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا، أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول خلال شهر مايو الجاري، أو مع مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك وفقا لانتهاء كل محافظة من تصحيح ومراجعة أوراق طلابها، ومن ثم رفعها على المواقع الرسمية المختصة بإعلان النتائج إلكترونيا، ونرصد إليك عبر هذا المقال جميع التفاصيل الكاملة لاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق فور أن انتهت اختباراتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسية 2024-2025 موعد رفع نتائجهم على المواقع الإلكترونية منها موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، والتي تتولى كل محافظة عراقية على حدي بإعلان واعتماد نتائج طلابها ومن ثم رفعها إلكترونيا في ملفات بى دى اف البها ملفات نتائج الطلاب وفقا لمصادر هامة من داخل وزارة التربية العراقية على أن إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة بشكل كبير.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

يقدم موقع نتائجنا التعليمي إلي جميع الطلاب في العراق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم فور ان اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية العراقية ، واليك الخطوات الصحيحة لاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا