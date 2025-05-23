موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2025 والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، حيث يلتقي فريقا بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، حيث تعتبر تلك المباراة واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها الجميع.

بيراميدز وصن داونز دوري ابطال افريقيا

من المقرر أن تقام المباراة غدا السبت الموافق 24 مايو 2025 في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد لوفتوس فيرسفيلد، بريتوريا، جنوب أفريقيا، أما مباراة الإياب فستُقام في القاهرة يوم الأحد، 1 يونيو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

ستبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6 مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع لنادي بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – فستون مايلي

التشكيل المتوقع لنادي ماميلودي صن داونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو – موتوبي مفالا – جرانت كيكانا – أوبري مودييبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا – مارسيلو أليندي – ثيمبا زواني

خط الهجوم: بيتر شالوليلي – جاستون سيرينو – لوكاس ريبيرو

يخوض بيراميدز أول نهائي له في دوري أبطال أفريقيا بعد أن تأهل على حساب أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، الفريق المصري يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأول لقب قاري في تاريخه.

من جهته يمتلك صن داونز خبرة كبيرة في البطولة، حيث سبق له التتويج باللقب عام 2016، الفريق الجنوب أفريقي تأهل للنهائي بعد تعادله مع الأهلي المصري 1-1 في القاهرة مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.