“اللهم فرجك القريب وسترك الحصين”.. ادعية العشر الاوائل من ذي الحجة 1446 تفتح لك أبواب الرحمة

تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله تعالى، حيث تتضاعف فيها الحسنات وترفع الأعمال الصالحة، ويجتهد المسلمون في جميع بقاع الأرض بالإكثار من العبادات والطاعات، وعلى رأسها الدعاء، الذي يعد من أفضل العبادات المستحبة في الإسلام، ويبحث كثير من المسلمين عن أفضل ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة لاغتنام هذه الفرصة المباركة ونيل رضا الله عز وجل، خاصة مع اجتماع العبادات العظيمة مثل الصلاة والصدقة وصلة الرحم والحج في هذه الأيام الفضيلة.

أفضل دعاء في العشر من ذي الحجة

رغم أن الشريعة الإسلامية لم تحدد صيغة واحدة لـ “أفضل ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة“، إلا أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها، ويسأل الله بها الرحمة والمغفرة والتوفيق في الدنيا والآخرة، فيما يلي بعض صيغ الدعاء التي وردت عن أهل العلم في هذه الأيام المباركة:

اللهم اجعل دعائي أيام ذي الحجة نصرًا وعزًا وخيرًا وفلاحًا ونجاحًا لي ولأحبتي ولجميع المسلمين، اللهم آمين.

اللهم فرجك القريب وسترك الحصين ومعروفك القديم وعوائدك الحسنة، وعطاؤك الحسن الجميل، يا دائم المعروف.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة من القرآن والسنة

إلى جانب الأدعية المأثورة، يمكن ترديد العديد من الأدعية النبوية والقرآنية في هذه الأيام، ومن بينها:

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم يا مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أسألك الهُدى والسداد، والثبات على الحق.

فضل الدعاء في العشر من ذي الحجة

إن الإكثار من الدعاء في العشر من ذي الحجة من أعظم القربات التي تقرب العبد إلى ربه، حيث تفتح أبواب الرحمة وتتنزل البركات وتستجاب الدعوات، لذلك ينصح كل مسلم باغتنام هذه الأيام بذكر الله والإلحاح في أفضل دعاء في العشر من ذي الحجة حتى ينال خير الدنيا والآخرة.

في الختام، إن الدعاء من أفضل العبادات المستحبة في الإسلام، وتزداد أهميته في العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث تتنوع صيغ الدعاء وتبقى الأبواب مفتوحة لكل من أخلص النية وألح في المسألة، فيكون بذلك قد جمع بين فضل الزمان وفضل العبادة، راجيًا من الله تعالى القبول والتوفيق.