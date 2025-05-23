خير جاي .. موعد صرف الرواتب شهر ماي 2025 في المغرب مع زيادات طال انتظارها!

كشفت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن موعد صرف الرواتب في المغرب لشهر مايو الجاري 2025 وذلك بعد تطبيق الزيادة المرتقبة منذ فترة في الأجور وذلك في إطار الجهود التي تذبلها الحكومة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى كافة تفاصيل صرف رواتب شهر ماي 2025 بعد الزيادة الأخيرة.

موعد صرف الرواتب في المغرب شهر مايو 2025

كشفت وزارة المالية المغربية عن كافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب حيث يتم صرف الرواتب في التاريخ المحدد وفقًا للوثيقة الرسمية وتم الإشارة أن الزيادة الجديدة في الأجور تشكل كافة القطاعات وفي ذلك القطاع العام والخاص علمًا بأن الرواتب القادمة سوف يتم صرفها يوم 25 من مايو المقبل وحاليًا بدأ العد التنازلي على الإيداع.

الزيادات في رواتب المغرب 2025

في إطار مجموعة من التحسينات الجديدة المقدمة من الحكومة المغربية والتي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة، تم الإعلان عن زيادات جديدة في الرواتب دون الحاجة لأي إقرارات رسمية من الحكومة المغربية، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعد هذه الزيادة جزءًا مكملاً للإصلاحات التي تم اتخاذها في وقت سابق، ووفقًا للمعلن عنه فإن الموظفون العاملون في الدرجات العليا سيستفيدون من زيادة قدرها 500 درهم بينما العاملون الذين يعانون من أضرار أو ظروف متوسطة ستتراوح زيادتهم بين 300 و400 درهم.