“نهايـــــة حليمـــــة“ تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 بأحداث نــاريـة في هذا الموعد على atv

يستعد المتابعين إلى عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 حيث قد اشتدت الأحداث وزادت حماسة وتشويق بعد تصاعد الأحداث بين السلطان عثمان وأعدائه، حيث قد أصبح المسلسل من أنجح الأعمال التركية في الوقت الحالي والذي يدور حول حقبة تاريخية في الدولة العثمانية، وهي بداية بناء الدولة والتحديات التي واجهتها من أجل التوسع والمحافظة على حدودها، وللتعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة سيتم عرض كافة التفاصيل في هذا المقال لذا يمكنكم متابعة القراءة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

يشهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193 تصاعد في الأحداث خاصة بعد اعلان عثمان بإقامة مجلس يتكون من أفراد القبيلة ومجلس البكوات للإعلان عن قرار جديد يخص الدولة العثمانية، والذي من المتوقع أن ينتج عنه إما بدأ معركة جديدة من أجل التوسع في حدود الدولة أو مجرد التشاور فيما بينهم بخصوص شؤون الدولة، بالإضافة عودة صوفيا وكلاوديوس مرة أخرى بأمر من إمبرطور الدولة البيزنطية لإعاقة تحركات السلطان عثمان في توسيع حدود الدولة، حيث قد قام كلاوديوس بالتحالف مع يييت بك بعد اعلان قرار الطوي والذي يتوقع منه المزيد من المشاكل التي قد يقع فيها السلطان عثمان، وتخطط حليمة أيضاً إلى قتل صوفيا التي قد قامت بخطفها وإجبارها على قتل أبويها.

موعد عرض مسلسل السلطان عثمان

يُعرض مسلسل السلطان عثمان أسبوعياً الذي يشارك في بطولته بوراك أوزجيفيت وديدام بالشين وراغب سفاش وعائشة جول جوناي وجلال آل على القنوات التالية: