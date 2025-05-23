العشر الأوائل من ذي الحجة.. فرصة لا تعوض.. اكتشف موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

يعتبر موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025 من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها ملايين المسلمين في مصر والعالم العربي كل عام، ففي هذه الأيام المباركة، تتجدد مشاعر التقوى والتواصل الاجتماعي بين الأسر والعائلات، وتعلو قيم التضحية والعطاء، ولا تقتصر أهمية عيد الأضحى على الجانب الديني فحسب، بل يحمل معه الكثير من البهجة والفرحة التي تسود البيوت والشوارع وتنعكس على جميع أفراد المجتمع.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

تحظى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بمكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، إذ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر…»، وهذا ما يؤكد عظمة هذه الأيام ودعوتها للمسلمين إلى الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025

حسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر ذو الحجة 1446هـ يوم الأربعاء 28 مايو 2025، ووفقًا لذلك، ستكون وقفة عرفة يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويليه أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التواريخ فلكية وقد تتغير بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة التي تحددها الجهات المختصة في كل بلد.

متى تعلن دار الإفتاء عن موعد العيد؟

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال ذي الحجة بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، فيما يُعرف بـ«يوم الرؤية»، للإعلان الرسمي عن بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 2025، وكذلك موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2025.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر فلكيًا لمدة خمسة أيام متواصلة، من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو، مما يتيح للمواطنين فرصة مثالية للاحتفال وزيارة الأهل والأصدقاء، وحتى الآن، لم يعلن مجلس الوزراء رسميًا موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 للموظفين، حيث يُنتظر صدور القرار الرسمي قريبًا.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، تأتي الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لهذا العام على النحو التالي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

بهذا يكون عيد الأضحى المبارك 2025 مناسبة هامة تحمل معها الكثير من الروحانيات والفرحة، وتبقى أيامه محطة هامة في تقويم المسلمين كل عام.