ساعة سامسونج جالاكسي واتش 6 كلاسيك بتصميم دائري أنيق وأداء صحي متكامل وتقنيات جديدة تدعم نمط الحياة الذكي

قدّمت سامسونج إصدارها الجديد Galaxy Watch 6 Classic لتعيد تعريف مفهوم الساعات الذكية المتطورة، من خلال تصميم فاخر مستوحى من الساعات التقليدية الدائرية، مدمج بأحدث التقنيات الصحية والرياضية، توفر هذه الساعة شاشة مذهلة من نوع Super AMOLED مع إطار دوار سلس، كما تدعم مجموعة واسعة من أدوات تتبع اللياقة والصحة، بالإضافة إلى تكامل مميز مع هواتف الأندرويد، إنها ساعة تجمع بين الأناقة والذكاء لتواكب تطلعات المستخدم العصري.
مواصفات ساعة Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- شاشة Super AMOLED دائرية مقاس 1.5 بوصة
- طبقة حماية زجاج Sapphire Crystal
- معالج Exynos W930 ثنائي النواة
- ذاكرة داخلية 16 جيجابايت وRAM سعة 2 جيجابايت
- مقاومة للماء بمعيار 5ATM + IP68
- إطار دوار للتحكم الذكي في التنقل
- مستشعرات دقيقة لمعدل نبض القلب والأكسجين والنوم
- دعم GPS مدمج وNFC للدفع الذكي
- دعم Bluetooth 5.3 وWi-Fi
- نظام التشغيل Wear OS 4 بتعاون مع Google
أبرز مزايا ساعة جالاكسي واتش 6 كلاسيك:
- تصميم كلاسيكي أنيق بلمسة تقنية حديثة
- شاشة واضحة وسطوع ممتاز في ضوء الشمس
- مستشعرات دقيقة لتتبع النوم والضغط والتوتر
- دعم كامل لإشعارات الهاتف والرد السريع
- إمكانية تحميل التطبيقات من متجر Google Play
- البطارية تدوم حتى 40 ساعة بشحنة واحدة
- الإطار الدوار يسهل التنقل بين القوائم بسرعة
- تدعم الرد على المكالمات من خلال الساعة
- نظام تشغيل متكامل ومتوافق مع هواتف سامسونج
- تدعم تتبع أكثر من 90 نوعًا من التمارين الرياضية
عيوب الساعة:
- لا تتوافق بكفاءة كاملة مع هواتف iPhone
- السعر مرتفع نسبيًا مقارنة ببعض المنافسين
- حجمها قد يكون كبيرًا على الأيدي الصغيرة.