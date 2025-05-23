ساعة سامسونج جالاكسي واتش 6 كلاسيك بتصميم دائري أنيق وأداء صحي متكامل وتقنيات جديدة تدعم نمط الحياة الذكي

قدّمت سامسونج إصدارها الجديد Galaxy Watch 6 Classic لتعيد تعريف مفهوم الساعات الذكية المتطورة، من خلال تصميم فاخر مستوحى من الساعات التقليدية الدائرية، مدمج بأحدث التقنيات الصحية والرياضية، توفر هذه الساعة شاشة مذهلة من نوع Super AMOLED مع إطار دوار سلس، كما تدعم مجموعة واسعة من أدوات تتبع اللياقة والصحة، بالإضافة إلى تكامل مميز مع هواتف الأندرويد، إنها ساعة تجمع بين الأناقة والذكاء لتواكب تطلعات المستخدم العصري.

مواصفات ساعة Samsung Galaxy Watch 6 Classic

شاشة Super AMOLED دائرية مقاس 1.5 بوصة طبقة حماية زجاج Sapphire Crystal معالج Exynos W930 ثنائي النواة ذاكرة داخلية 16 جيجابايت وRAM سعة 2 جيجابايت مقاومة للماء بمعيار 5ATM + IP68 إطار دوار للتحكم الذكي في التنقل مستشعرات دقيقة لمعدل نبض القلب والأكسجين والنوم دعم GPS مدمج وNFC للدفع الذكي دعم Bluetooth 5.3 وWi-Fi نظام التشغيل Wear OS 4 بتعاون مع Google

أبرز مزايا ساعة جالاكسي واتش 6 كلاسيك:

تصميم كلاسيكي أنيق بلمسة تقنية حديثة

شاشة واضحة وسطوع ممتاز في ضوء الشمس

مستشعرات دقيقة لتتبع النوم والضغط والتوتر

دعم كامل لإشعارات الهاتف والرد السريع

إمكانية تحميل التطبيقات من متجر Google Play

البطارية تدوم حتى 40 ساعة بشحنة واحدة

الإطار الدوار يسهل التنقل بين القوائم بسرعة

تدعم الرد على المكالمات من خلال الساعة

نظام تشغيل متكامل ومتوافق مع هواتف سامسونج

تدعم تتبع أكثر من 90 نوعًا من التمارين الرياضية

عيوب الساعة: