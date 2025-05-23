لينوفو يوجا برو 9i الجديد كليًا أذهل الجميع بقوة الأداء وجودة الشاشة وتصميم معدني يجمع بين الرقي والقوة

أطلقت شركة لينوفو حاسوبها المحمول الجديد Lenovo Yoga Pro 9i ليكون خيارًا مثاليًا لمحترفي التصميم والمونتاج وهواة الأداء الفائق، يجمع اللابتوب بين هيكل معدني أنيق وأداء مذهل بمعالجات Intel الحديثة وشاشة عالية الدقة من نوع Mini-LED، كما يوفر تجربة صوتية غامرة وبطارية طويلة المدى، مع لوحة مفاتيح مريحة وتصميم يراعي التنقل والخفة، يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام متكاملة تنافس أقوى أجهزة الفئة العليا، ليشكل نقلة نوعية في عالم الحواسيب المحمولة.

أهم مواصفات لابتوب Lenovo Yoga Pro 9i:

شاشة Mini-LED مقاس 14.5 بوصة بدقة 3K معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة معالج Intel Core i9-13905H من الجيل 13 كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 4070 ذاكرة عشوائية RAM سعة 32 جيجابايت DDR5 قرص تخزين داخلي SSD بسعة 1 تيرابايت نظام تبريد ثنائي المراوح عالي الكفاءة بطارية تدوم حتى 8 ساعات مع دعم الشحن السريع 4 مكبرات صوت بنظام Dolby Atmos نظام تشغيل Windows 11

أبرز مزايا Lenovo Yoga Pro 9i:

أداء فائق يناسب المصممين والمطورين والألعاب الثقيلة

شاشة Mini-LED بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة

كرت شاشة قوي لمعالجة الجرافيك والمونتاج بدقة عالية

هيكل معدني خفيف ومتين

لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية وتصميم مريح

نظام صوتي محيطي بجودة سينمائية

يدعم Thunderbolt 4 لنقل البيانات بسرعة فائقة

تجربة تعدد مهام سلسة دون تهنيج

مفصل 360 درجة لتحويله إلى تابلت

يدعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3

عيوب اللابتوب: