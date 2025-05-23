ساعة هواوي ووتش فيت 3 الجديدة أبهرت الجميع بتصميمها المربع ومميزاتها الصحية الذكية وشاشتها فائقة الدقة

كشفت شركة هواوي عن إصدارها الأحدث Huawei Watch Fit 3 التي تأتي بتصميم مختلف كليًا عن الإصدارات السابقة، لتقدم تجربة استخدام ذكية وعصرية في عالم الساعات القابلة للارتداء، تتميز هذه الساعة بهيكل مربع أنيق وشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، إلى جانب مجموعة من الميزات الصحية والرياضية المتقدمة التي تساعد المستخدم على تتبع نشاطه اليومي بدقة عالية. كما تتميز بعمر بطارية طويل وواجهة استخدام مرنة وسلسة.

أهم مواصفات ساعة Huawei Watch Fit 3:

شاشة AMOLED مربعة بمقاس 1.82 بوصة دقة 480×408 بكسل وسطوع يصل إلى 1500 شمعة هيكل من الألومنيوم خفيف الوزن مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار (5ATM) دعم Bluetooth 5.2 مستشعر نبضات القلب SpO2 مدمج أكثر من 100 وضع رياضي إمكانية إجراء واستقبال المكالمات عبر البلوتوث توافق مع أجهزة Android وiOS بطارية تدوم حتى 10 أيام بشحنة واحدة

أبرز مزايا ساعة هواوي ووتش فيت 3:

تصميم أنيق بلمسة رياضية حديثة

شاشة كبيرة وواضحة في جميع ظروف الإضاءة

تتبع دقيق لمعدل نبض القلب والأكسجين في الدم

ميزة تتبع النوم ومراقبة التوتر اليومي

تدعم الرد على المكالمات من خلال الساعة مباشرة

تدعم أكثر من 100 نوع من التمارين الرياضية

وزن خفيف مناسب للارتداء اليومي

بطارية قوية تدوم لأيام طويلة

واجهة استخدام مرنة وسريعة الاستجابة

دعم كامل للإشعارات والتنبيهات الذكية

عيوب الساعة:

لا تدعم الاتصال بشبكة Wi-Fi

لا تحتوي على GPS مستقل

لا تدعم خاصية الدفع الإلكتروني NFC في بعض المناطق

تُعد Huawei Watch Fit 3 واحدة من أفضل الخيارات الذكية المتاحة في 2025 لعشاق التصميم العصري والوظائف الصحية المتقدمة، فهي تجمع بين المظهر الجذاب والخصائص الذكية التي تعزز نمط الحياة الصحي والنشط.