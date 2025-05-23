ريلمي 12 برو بلس فاجئ الكل بإمكانيات كاميرا بيريسكوب ودقة شاشة مذهلة وتصميم فخم يخطف الأنظار بقوة

أحدث إصدارات ريلمي، Realme 12 Pro+، يأتي ليؤكد أن الأداء الفاخر لم يعد حكرًا على الهواتف باهظة الثمن، يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق مستوحى من الساعات الفاخرة مع لمسات جلدية فريدة، يقدم تجربة تصوير مذهلة بفضل كاميرا بيريسكوب، إلى جانب شاشة منحنية عالية الجودة تدعم التردد العالي، ما يمنحه حضورًا قويًا ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا، ويضعه في منافسة مباشرة مع العلامات التجارية الرائدة.

أهم مواصفات هاتف Realme 12 Pro+:

شاشة OLED منحنية بحجم 6.7 بوصة بدقة +FHD معدل تحديث 120Hz لتجربة عرض سلسة معالج Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية 4 نانومتر ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت سعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت كاميرا خلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية) + 64 ميجابكسل (بيريسكوب) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بطارية سعة 5000 مللي أمبير شحن سريع بقوة 67 واط نظام تشغيل Android 14 بواجهة Realme UI 5.0

أبرز مزايا هاتف ريلمي 12 برو بلس:

كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3x بدقة ممتازة

شاشة منحنية مذهلة بألوان واقعية وسطوع رائع

تصميم راقٍ بملمس جلدي فاخر

أداء مستقر في الاستخدام اليومي والألعاب

يدعم التصوير الليلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

بطارية قوية تدوم لفترات طويلة

شحن سريع يعيد البطارية في وقت قياسي

مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IP65

واجهة استخدام سلسة وخفيفة

يدعم 5G وتعدد الشرائح

عيوب الهاتف:

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يحتوي على منفذ بطاقة ذاكرة خارجية

قد يسخن قليلًا مع الاستخدام الكثيف للألعاب الثقيلة.

يُعد هاتف Realme 12 Pro+ خيارًا متميزًا لمن يبحث عن تصميم راقٍ وأداء مستقر وتجربة تصوير احترافية دون دفع مبالغ باهظة، يتميز بكاميرا بيريسكوب قوية وشاشة منحنية تقدم إحساس الفخامة عند الاستخدام، إضافة إلى بطارية تدوم طويلًا وشحن سريع يواكب نمط الحياة السريع.