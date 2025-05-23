الخيار الأمثل لتسلية الأطفال .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 على النايل سات

تعد قناة وناسة بيبي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الخمس سنوات الأخيرة حيث أن القناة تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية نظرًا لأنها تقدم محتوى تعليمي ترفيهي متميز، وبشكل عام تحرص إدارة القناة بأن يكون المحتوى مناسب للأطفال لكافة الأعمار، وفي هذا الصدد سوف نشير إلى أحدث تردد لقناة وناسة على النايل سات.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تتمتع قناة وناسة بيبي بشعبية كبيرة في العالم العربي نظرًا لأنها تقدم برامج ترفيهية تعليمية مميزة تساعد على غرس القيم الأخلاقية والعادات الجيدة للأطفال مثل النظافة واحترام الآخرين وطاعة الوالدين، وإليكم بيانات التردد الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لذلك من أجل ضمان جودة البث العالية احرص على استقبال القناة وفقًا لبيانات هذا التردد.

خطوات ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

إن كنت ترغب في استقبال قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك قم بإتباع الخطوات التالية:

انقر على زر الاعدادات الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة خلاله كان النايل سات أو عرب سات.

انقر على بحث.

على الفور سوف تبدأ عملية البحث ثم قم بحفظ القناة.

مميزات قناة وناسة

من الجدير بالذكر أن لقناة وناسة شعبية كبيرة في العالم العربي نظرًا للميزات التالية: