“Wanasa Tv” تردد قناة وناسة لولو على الاقمار الصناعية.. اضبطها حالـــــا

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة التي قد حققت نجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيث أنها من القنوات التي تخصصت في تقديم محتوى الأطفال، وقد تميزت القناة بتقديم محتوى آمن ومناسب للصغار وذو فائدة لهم، حيث يساعد على تنمية مهارات الأطفال واكسابهم صفات مفيدة تساعدهم في حياتهم المستقبلية وتعمل على ترسيخ القيم والعادات الجيدة، ولذا في خلال السطور التالية سوف نعرض كافة التفاصيل لذا تابعوا القراءة.

تردد قناة وناسة لولو على الاقمار الصناعية

أعلنت إدارة القناة عن تردد قناة وناسة الجديدة للتمكن من تثبيت القناة ومشاهدة ما تقدمه، وهو يأتي كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11470.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة عرض القناة SD.

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11270.

معامل الاستقطاب العمودي.

رمز تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

جودة الصوت والصورة SD.

مزايا قناة وناسة كيدز

حققت قناة وناسة كيدز نجاح باهر منذ أن تم اطلاقها، والذي قد يرجع إلى العوامل التالية: