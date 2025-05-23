شاومي بوكو X6 برو وصل بمواصفات خارقة وسرعة خرافية ومعالج فلاجشيب وسعر صادم في الفئة المتوسطة

طرحت شركة شاومي هاتفها الجديد Poco X6 Pro بتصميم جريء ومواصفات قوية تضعه في منافسة مباشرة مع هواتف الفئة العليا، يجمع الهاتف بين الأداء العالي والمعالج الفلاجشيب مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث سلس وتجربة ألعاب مذهلة، كما يتميز بنظام تبريد ذكي وبطارية قوية تدعم الشحن فائق السرعة، يقدم X6 Pro مزيجًا متكاملاً من الجودة والسعر، ويستهدف عشاق السرعة والتقنية دون التضحية بالميزانية.

مواصفات هاتف Poco X6 Pro:

شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة +FHD معدل تحديث 120 هرتز معالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra رام 12 جيجابايت LPDDR5X مساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت UFS 4.0 كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64+8+2 ميجابكسل كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير شحن سريع بقوة 67 واط نظام تشغيل HyperOS المبني على Android 14

مزايا هاتف بوكو X6 برو:

شاشة AMOLED نابضة بالحياة مع ألوان رائعة

معدل تحديث سريع يعزز تجربة الألعاب

معالج فلاجشيب يقدم أداء خرافي

تخزين داخلي سريع من نوع UFS 4.0

تصميم جذاب وخفيف الوزن

كاميرا أساسية بدقة عالية مع دعم OIS

بطارية تدوم طويلًا

شحن فائق السرعة في أقل من ساعة

نظام تشغيل مخصص سريع وخفيف

سعر تنافسي مقارنة بالمواصفات

عيوب الهاتف:

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يحتوي على مقاومة رسمية للماء

لا يحتوي على مدخل سماعة 3.5.

إذا كنت تبحث عن هاتف بأداء قوي جدًا وتصميم مميز وسعر اقتصادي، فإن Poco X6 Pro سيكون خيارك الأمثل في 2025، يجمع الهاتف بين مواصفات هواتف الفلاجشيب وسعر يناسب الفئة المتوسطة، ما يجعله ينافس بقوة في السوق، سواء كنت من عشاق الألعاب أو تحتاج إلى هاتف سريع لتعدد المهام والتصوير، فإن بوكو X6 برو سيمنحك تجربة متكاملة تستحق الاقتناء بكل تأكيد.