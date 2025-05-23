الطقس غدًا météo .. الديوان الوطني للأرصاد الجوية يحذر من اضطراب طقس الجزائر هذا الأسبوع

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية الطقس غدًا météo والتي من خلالها يتم توضيح بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة وحالة المناخ والرطوبة في الجو وحركة الرياح وسرعتها، حيث تعد تلك النشرية من الأمور الضرورية التي يتابعها المواطنين بشكل يومي للاطمئنان على الأحوال الجوية قبل التخطيط للسفر أو الانتقال لمسافات بعيدة أو الإبحار.

الطقس غدًا météo

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية مناخ غائم بشكل جزئي يجتاح ولايات الجزائر وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية مع هبوب رياح سريعة في اتجاه شمال و شمال شرق بسرعة تتراوح من 15 كيلو متر لكل ساعة في ساعات الصبيحة وحتى سرعة 25 كيلو متر لكل ساعة، وتسجل الرطوبة في الجو نسبة 66% ويصل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 9من11 مع انعدام فرص هطول الأمطار.

في الليل تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية مع سيطرة مناخ صافي غالبا وتسجيل حركة رياح جنوب شرق ومتقلبة وترتفع الرطوبة في الجو لتسجل نسبة 75% ويصل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 0من11.

درجة الحرارة الجزائر هذا الأسبوع

فيما يلي نقدم تقرير عن درجات الحرارة العظمى والصغرى هذا الأسبوع في الولايات الجزائرية:

درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية يوم الأحد. يوم الاثنين درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يوم الاثنين درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية. يوم الاربعاء درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية. يوم الخميس تسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية.

طقس الجزائر الاحد

ترتفع مؤشرات الرطوبة يوم الأحد لتسجل تسع درجات من إحدى عشر، وتصل نسبة الرطوبة في ساعات النهار 52%، وتسجل الرياح سرعة 25 كيلو متر لكل ساعة وتهب في اتجاهات شرق، ويسيطر على المناخ الصفو، فيما تسجل الرطوبة في الجو في المساء 62% وتسجل سرعة الرياح 15 كيلو متر لكل ساعة وتأخذ اتجاه شرق وجنوب شرق وتسجل الأشعة فوق البنفسجية 0من11 درجة.