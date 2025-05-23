ماما جابت بيبي.. اضبط تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية Tyour Al Jana

ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر واحدة من القنوات الشهيرة والرائدة في عالم الأطفال، والتي قد حققت نجاح كبير على مدار عدة سنوات من خلال المحتوى المفيد والمتنوع التي تحرص القناة على تقديمه، كما إنها آمنة للأطفال حيث أن المحتوى الذي تقدمه القناة مناسب لتلك الفئات العمرية وأيضاً يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتنميتها، وللمزيد من التفاصيل حول قناة طيور الجنة تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية

يمكن تثبيت قناة طيور الجنة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة 12303.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب الأفقي.

رمز تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد الجديد 11310.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

رمز الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة للتمكن من مشاهدة الأناشيد الممتعة والأغاني الشيقة والمفيدة، وأيضاً ليتمكن الصغار من قضاء أوقات فراغهم في مشاهدة القناة للاستفادة من تلك الأوقات في تعلم مهارة جديدة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتساب صفات جيدة ومفيدة حيث أن القناة تعمل على تقديم محتوى متنوع ما بين البرامج والأناشيد والإستعراضات والفقرات التي تتضمن معلومات مفيدة عن طريق القيام بما يلي: