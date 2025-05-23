إجازة عيد الأضحى 2025 قد تمتد لـ5 أيام متتالية.. هل يتم اعتمادها رسميًا؟ انتظروا الإعلان المرتقب من مجلس الوزراء

ينتظر ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إجازة عيد الأضحى 2025 بفارغ الصبر، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن العطلة هذا العام قد تكون الأطول مقارنة بالأعوام السابقة، ما يمنح المصريين فرصة مثالية للاحتفال وتبادل الزيارات العائلية والتنزه في الأعياد.

إجازة عيد الأضحى 2025

وبحسب التقديرات الفلكية، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 من الخميس 5 يونيو، والذي يتوافق مع وقفة عرفة 2025، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو 2025، لتصل إلى 5 أيام متتالية.

هل أُعلنت رسميًا إجازة عيد الأضحى 2025؟

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم يُصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رسميًا بشأن إجازة عيد الأضحى 2025، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة قد تعتمد نفس النمط المتبع في السنوات الأخيرة، والذي يمنح عطلة موحدة تشمل وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى الثلاثة، مع ترحيل العطلة لما يناسب أيام العمل الرسمية.

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025 وفقًا للتقديرات الفلكية

الخميس 5 يونيو: وقفة عرفة 2025

الجمعة 6 يونيو: أول أيام عيد الأضحى 2025

السبت 7 يونيو: ثاني أيام العيد

الأحد 8 يونيو: ثالث أيام العيد

الاثنين 9 يونيو: عطلة إضافية محتملة أو تعويضية

وقفة عرفة 2025 في انتظار الرؤية الشرعية

رغم أن الحسابات الفلكية تتوقع أن تكون وقفة عرفة 2025 يوم الخميس 5 يونيو، إلا أن الموعد الرسمي سيُعلن بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 من قِبل دار الإفتاء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الفلكية والرؤية البصرية للهلال.

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الأضحى 2025

إلى جانب إجازة عيد الأضحى 2025، هناك عدد من العطلات الرسمية الأخرى التي ينتظرها الموظفون خلال النصف الثاني من العام: