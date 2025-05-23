رسمياً.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025 والعشر الأوائل من ذي الحجة

يترقب المسلمون في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي إعلان موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025، لما تمثله هذه المناسبة من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، خاصة في ظل الفضل الكبير الذي أُعطي للعشر الأوائل من ذي الحجة في السنة النبوية المطهرة.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025 وبداية العشر الأوائل من ذي الحجة

وبحسب الحسابات الفلكية الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجرياً ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وبناءً عليه:

وقفة عرفة 2025 ستكون يوم الخميس 5 يونيو.

أول أيام عيد الأضحى 2025 سيكون يوم الجمعة 6 يونيو.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

ارتبط الحديث عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025 بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل أيام الدنيا، وجاء في الحديث النبوي الشريف:

“ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”.

وأكد العلماء أن هذه الأيام تتضمن أعمالاً عظيمة كالصيام، والصلاة، والصدقة، وذكر الله، إضافة إلى شعيرة الحج التي يبلغ ذروتها في وقفة عرفة.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025

بداية العشر الأوائل من ذي الحجة: الأربعاء 28 مايو 2025.

وقفة عرفة 2025: الخميس 5 يونيو 2025.

أول أيام عيد الأضحى 2025: الجمعة 6 يونيو 2025.

الحسابات فلكية وقد تختلف حسب الرؤية الشرعية.

سيتم استطلاع الهلال من قِبل دار الإفتاء مساء الثلاثاء 27 مايو.

متى يتم إعلان الموعد الرسمي لعيد الأضحى ووقفة عرفة؟

تُعلن دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة عقب غروب شمس يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، الموافق 29 من شهر ذي القعدة، في ما يُعرف بـ”يوم الرؤية”، لتحديد بداية الشهر الهجري الجديد شرعاً، والتي قد توافق أو تختلف عن الحسابات الفلكية.

أهمية معرفة موعد عيد الأضحى والعشر الأوائل من ذي الحجة

معرفة موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة 2025 له أهمية كبيرة للمسلمين: