موعد أول سحور في ذي الحجة.. فضل صيام الأيام الأولى

مع اقتراب العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يزداد بحث المسلمين عن موعد أول سحور في ذي الحجة وفضل صيام هذه الأيام المباركة التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما لها من مكانة عظيمة في الإسلام.

موعد أول سحور في ذي الحجة

وبحسب ما أعلنته الحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر ذي الحجة فلكياً سيكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، أي أن موعد أول سحور في ذي الحجة سيكون ليل الثلاثاء 27 مايو وتُرفع مآذن القاهرة لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 صباحاً، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

أجمع العلماء على فضل صيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة، واستدلوا بأحاديث نبوية شريفة ثبت فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومها بانتظام، ومنها حديث حفصة رضي الله عنها: “أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة”.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام الأيام التسع الأولى من ذي الحجة مستحب بشدة، وخاصة يوم عرفة الذي يعد من أفضل أيام العام، ويكفّر صيامه سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة.

أبرز المعلومات عن موعد أول سحور في ذي الحجة

موعد أول سحور في ذي الحجة يبدأ مساء الثلاثاء 27 مايو 2025.

أذان الفجر في القاهرة سيكون في تمام الساعة 4:12 صباحاً.

من المستحب بدء الصيام من أول يوم حتى يوم عرفة.

الصيام في هذه الأيام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل.

لماذا نحرص على صيام أول أيام ذي الحجة؟

تتعدد الفضائل التي يحظى بها صيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام العمل الصالح، كما ورد في الحديث: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام”، أي العشر الأوائل من ذي الحجة.