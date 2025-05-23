حالـــــا يا زول.. فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر bankkhartoum.com بدون زيارة الفرع

أعلنت إدارة البنك عن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم الجديدة، التي تمكن جميع الأفراد الراغبين في القيام بالمعاملات المصرفية من إتمامها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التواجد في البنك أو الفروع التابعة له، ولعل تلك الخدمة هي من الخدمات الهامة بالنسبة إلى العديد من الناس وخاصة المقيمين في دول أخرى خارج السودان، ولذلك للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول الخدمة الجديدة تابعوا قراءة المقال.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم وتفعيل الحساب بالكامل عبر الموقع الرسمي للبنك، وذلك من خلال القيام بالخطوات التي سنوضحها فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

النقر على خيار اللغة المناسب لاستكمال العملية.

إضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع المستندات الشخصية والتي عبارة عن صورة شخصية وصورة الهوية الوطنية.

الضغط على المربع الموجودة بجانب الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على خيار إرسال الطلب.

تقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب والتواصل مع العميل.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يجب على المتقدمين للاستفادة من خدمة البنك في فتح حساب جديد استيفاء الشروط التالية: