حالـــــا يا زول.. فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر bankkhartoum.com بدون زيارة الفرع

أعلنت إدارة البنك عن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم الجديدة، التي تمكن جميع الأفراد الراغبين في القيام بالمعاملات المصرفية من إتمامها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التواجد في البنك أو الفروع التابعة له، ولعل تلك الخدمة هي من الخدمات الهامة بالنسبة إلى العديد من الناس وخاصة المقيمين في دول أخرى خارج السودان، ولذلك للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول الخدمة الجديدة تابعوا قراءة المقال.
فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني
يمكن فتح حساب بنك الخرطوم وتفعيل الحساب بالكامل عبر الموقع الرسمي للبنك، وذلك من خلال القيام بالخطوات التي سنوضحها فيما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.
- النقر على خيار اللغة المناسب لاستكمال العملية.
- إضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- رفع المستندات الشخصية والتي عبارة عن صورة شخصية وصورة الهوية الوطنية.
- الضغط على المربع الموجودة بجانب الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على خيار إرسال الطلب.
- تقوم الجهة المختصة بمراجعة الطلب والتواصل مع العميل.
شروط فتح حساب في بنك الخرطوم
يجب على المتقدمين للاستفادة من خدمة البنك في فتح حساب جديد استيفاء الشروط التالية:
- لابد من امتلاك هوية وطنية سارية الصلاحية للمقيمين في السودان أو جواز سفر ساري المفعول للمغتربين والمقيمين في السودان من الجنسيات الأخرى.
- يجب أن يتم تقديم رقم هاتف مسجل باسم العميل ونشط للتمكن من التواصل بين البنك والعميل.
- أيضاً من المهم أن يكون البريد الإلكتروني المرفق نشط لاستلام رسالة التفعيل عبره.
- عند الرغبة في فتح أنواع أخرى من الحسابات غير الحساب الفردي يجب توفير المستندات الأخرى المطلوبة.
- من اللازم أن يكون عمر الفرد لا يقل عن 18 عام.
- من الضروري أن تكون الصورة الشخصية المرفقة حديثة وذات خلفية بيضاء.