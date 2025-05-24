أوبو A97 الجديد خطف الأنظار بأداء قوي وشاشة 120 هرتز وبطارية 5000 مللي أمبير وسعر اقتصادي يناسب الجميع

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي الجديد Oppo A97 الذي يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، ليستهدف فئة الشباب ومحبي التصوير والألعاب، يتميز هذا الهاتف بتصميم عصري وشاشة واسعة تدعم معدل تحديث عالي، بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدوم طويلاً، يقدم A97 تجربة استخدام متميزة بفضل معالجه القوي وذاكرته العشوائية الكبيرة، مما يجعله خيارًا ممتازًا في فئة الهواتف المتوسطة لعام 2025.

مواصفات هاتف Oppo A97:

شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ معدل تحديث 120 هرتز لتجربة سلاسة فائقة معالج Dimensity 810 ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت (RAM) سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48+2 ميجابكسل كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع نظام تشغيل Android 12 مع واجهة ColorOS دعم شبكات الجيل الخامس 5G

مزايا هاتف أوبو A97:

شاشة كبيرة بمعدل تحديث 120Hz تعزز تجربة التصفح والألعاب

معالج قوي يتيح أداء سريع دون تهنيج

ذاكرة RAM ضخمة مناسبة لتعدد المهام

كاميرا خلفية تقدم صورًا بجودة مقبولة جدًا

تصميم أنيق وخفيف الوزن

يدعم شبكات الجيل الخامس

بطارية تدوم يومًا كاملًا بسهولة

سعة تخزين داخلية كبيرة

واجهة تشغيل سلسة وسهلة الاستخدام

سعر اقتصادي مقارنة بالإمكانيات

عيوب الهاتف

لا يدعم التصوير بجودة 4K

لا يحتوي على عدسة زاوية واسعة

لا يدعم الشحن اللاسلكي

هاتف Oppo A97 يُعد من أبرز هواتف الفئة المتوسطة في عام 2025 بفضل مزاياه الكثيرة وأدائه المستقر، كما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين التصميم العصري والمواصفات القوية دون تحميل المستخدم تكلفة مرتفعة، إذا كنت تبحث عن هاتف يدعم الجيل الخامس ويمنحك أداءً جيدًا في الألعاب والتصوير وعمر بطارية ممتاز، فإن أوبو A97 سيكون خيارًا ذكيًا ومناسبًا للميزانية.