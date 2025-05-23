سامسونج جالاكسي A55 5G: هاتف متوسط بمواصفات رائدة وسعر مناسب لعشاق الأداء والتصميم العصري

أطلقت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A55 5G ليكون الخيار الأمثل لمن يبحث عن توازن بين الأداء القوي والتصميم الأنيق بسعر متوسط، يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED مذهلة، ومعالج Exynos 1480 القوي، وكاميرا ثلاثية العدسات تقدم صورًا احترافية، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلاً وشحن سريع، يجعل من Galaxy A55 5G خيارًا مثاليًا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يرغبون في تجربة متميزة دون إنفاق مبالغ طائلة.

مزايا قوية في Galaxy A55 5G:

شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة ودقة FHD+ معدل تحديث 120 هرتز لتجربة سلسة معالج Exynos 1480 بتقنية 4 نانومتر لأداء قوي كاميرا خلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية) + 12 ميجابكسل (واسعة) + 5 ميجابكسل (ماكرو) كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي رائعة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط تصميم أنيق بظهر زجاجي وإطار معدني مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67 دعم شبكات الجيل الخامس 5G واجهة One UI 6.1 المبنية على نظام Android 14

مواصفات تقنية:

الشاشة: 6.6 بوصة Super AMOLED، دقة 1080 × 2340 بكسل

6.6 بوصة Super AMOLED، دقة 1080 × 2340 بكسل المعالج: Exynos 1480 ثماني النواة

Exynos 1480 ثماني النواة الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت

8 جيجابايت التخزين الداخلي: 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر microSD

128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر microSD الكاميرا الخلفية: 50 + 12 + 5 ميجابكسل

50 + 12 + 5 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

32 ميجابكسل البطارية: 5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط

5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة One UI 6.1

Android 14 مع واجهة One UI 6.1 الأبعاد: 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم

161.1 × 77.4 × 8.2 ملم الوزن: 213 جرام

عيوب يجب معرفتها:

لا يأتي مع شاحن في العلبة لا يدعم الشحن اللاسلكي أداء المعالج قد يكون أقل قليلاً مقارنةً ببعض المنافسين في نفس الفئة السعرية.

يُعد Samsung Galaxy A55 5G خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية بسعر مناسب، بفضل شاشته الرائعة، وكاميراته المتقدمة، وأدائه المستقر، يوفر تجربة استخدام متميزة في فئة الهواتف المتوسطة، إذا كنت ترغب في هاتف موثوق يدوم معك لسنوات، فإن Galaxy A55 5G يستحق أن يكون ضمن قائمة اختياراتك.