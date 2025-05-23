موجه حراره غير مسبوقة .. هيئة الأنواء الجوية العراقية تحذر من ارتفاع درجة الحرارة العراق هذا الأسبوع وهذه المناطق المعنية بالخطورة

حذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية من ارتفاع درجة الحرارة العراق الساعات المقبلة، واكدت على ان مناخ العراق في تلك الأيام يشهد اضطراب عام، وذلك بعد أن تم تسجيل أعلى درجة حرارة منذ سنوات طويلة وهي 49 درجة مئوية في محافظة البصرة وميسان، فيما سجلت درجة الحرارة 48 درجة مئوية في محافظة ذي قار، ومن خلال المقال التالي نوضح بيان بحالة المناخ المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

درجة الحرارة العراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية ارتفاع درجات الحرارة الايام المقبلة بشكل ملموس، حيث يشهد مناخ السبت حالة من الصحو في المنطقة الوسطي والجنوبية من البلاد، والغيوم في المنطقة الشمالية، وقد توقعت الهيئة هبوب رياح سريعة في اتجاهات شمالية غربية ويصاحبها الغبار والرمال والأتربة، وفيما يلي نوضح تفاصيل بيان درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد السبت في المحافظات:

تسجل البصرة أعلى درجة حرارة بتدريج 48 درجة مئوية.

يليها في الارتفاع محافظة ميسان والناصرية بدرجة حرارة 47 درجة مئوية.

درجة الحرارة العظمى في المثنى 46 درجة مئوية.

درجة الحرارة العظمى في واسط وبابل وكربلاء والنجف والديوانية 45 درجة مئوية.

درجة الحرارة العظمى في بغداد وديالى 44 درجة مئوية.

درجة الحرارة العظمى في صلاح الدين 42.

درجة الحرارة العظمى في أربيل وكركوك والأنبار 40.

درجة الحرارة العظمى في دهوك 37 درجة مئوية.

درجة الحرارة العظمى في السليمانية 36 درجة مئوية .

درجة الحرارة العظمى في نينوى 39.

طقس العراق هذا الأسبوع

يشهد مناخ العراق ارتفاع في درجات الحرارة فقد جاءت توقعات حالة المناخ الأحد المقبل بسيطرة المناخ الصحو ويتحول إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية ويظل صحو في المنطقة الجنوبية مع تسجيل حركة الرياح شمالية غربية و يصاحبها الغبار والاتربة، وتصبح متغيرة الاتجاه في المنطقة الشرقية.

ويشهد مناخ الاثنين المقبل بمشيئة الله حالة من الصحو مع ترسبت الغيوم فقط في المنطقة الوسطي والمنطقة الشمالية وتسجيل ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق عن. المنطقة الشمالية مع تسجيل حركة الرياح الخفيفة والتي تصبح نشطة في بعض الأحيان في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.