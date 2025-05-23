انفجار السرعة والأناقة في Infinix Note 50s الجديد بمواصفات خارقة وسعر خرافي ينافس الكبار في 2025

أطلقت شركة إنفينيكس هاتفها الجديد Infinix Note 50s ليحدث ضجة في عالم الهواتف المتوسطة، بفضل تصميمه الجذاب ومواصفاته القوية التي تُرضي محبي الأداء العالي، يجمع الهاتف بين شاشة AMOLED مذهلة، ومعالج Dimensity القوي، وكاميرا احترافية، إلى جانب بطارية ضخمة تدوم طوال اليوم، Infinix Note 50s خيار مثالي لكل من يبحث عن هاتف متكامل بسعر مناسب، وتجربة استخدام فائقة سواء في الألعاب أو التصوير أو العمل اليومي.

أبرز المواصفات التقنية:

الشاشة: AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة FHD+ معدل التحديث: 144 هرتز لتجربة سلسة المعالج: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate بدقة تصنيع 4 نانومتر نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة XOS 15 الكاميرا الخلفية: رئيسية 64 ميجابكسل + مستشعر عمق 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل تدعم تصوير 4K الذاكرة: 8 جيجابايت رام التخزين: 128 أو 256 جيجابايت البطارية: 5500 مللي أمبير تدعم شحن سريع 45 واط مقاومة للماء والغبار بمعيار IP64

مزايا قوية في Infinix Note 50s:

تصميم أنيق بغطاء خلفي عطري (Scent-Tech)

شاشة غامرة بدقة عالية وسطوع ممتاز

معدل تحديث 144Hz لمحبي الألعاب

معالج قوي يوفّر أداء ممتاز في المهام الثقيلة

دعم تصوير 4K بالكاميرا الخلفية والأمامية

بطارية ضخمة تدوم ليوم كامل

شحن سريع بقوة 45 واط

واجهة XOS 15 سهلة وسلسة

صوت ستيريو نقي مدعوم من JBL

إضاءة خلفية RGB للإشعارات بشكل أنيق

3 عيوب للهاتف يجب معرفتها:

لا يدعم الشحن اللاسلكي

لا يحتوي على كاميرا واسعة الزاوية

لا يدعم تصوير الفيديو بمثبت بصري OIS

Infinix Note 50s بيقدم كل اللي ممكن تحتاجه من موبايل متوسط بسعر منافس جدًا، سواء كنت من عشاق التصوير، أو بتحب الألعاب، أو حتى عايز موبايل عملي يدوم معاك، فالهاتف ده يستحق مكان في قائمة اختياراتك، تصميمه العصري، وأداؤه القوي، ومزاياه الذكية، كلها بتخليه منافس قوي في فئة 2025، لو بتدور على قيمة مقابل السعر، Infinix Note 50s هو الخيار الذكي ليك دلوقتي.