طريقة عمل طاجن بطاطس باللحمة في الفرن بمذاق شرقي أصيل وسهل التحضير

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة فاخرة وسهلة في نفس الوقت لتبهري بها أسرتك، فإن كوردون بلو هو الخيار الأمثل، يتميز هذا الطبق الفرنسي الشهير بطعمه الغني الناتج عن دمج صدور الدجاج الطرية مع شرائح الجبن واللانشون أو اللحم المدخن، ثم تغليفه بالبقسماط المقرمش، اتبعي هذه الطريقة المجربة لتحصلي على نتيجة أحلى من المطاعم!

المكونات:

4 صدور دجاج مخلية ومفتوحة مثل الكتاب

شرائح لانشون (أو بسطرمة حسب الرغبة)

شرائح جبن شيدر أو موتزاريلا

بيضتان مخفوقتان

دقيق أبيض

بقسماط ناعم

ملح وفلفل أسود

بهارات دجاج (اختياري)

زيت للقلي

طريقة التحضير:

تبلي صدور الدجاج بالملح والفلفل والبهارات، ثم اتركيها ترتاح 10 دقائق. ضعي شريحة لانشون وشريحة جبن داخل كل صدر واطويه جيدًا، ثم ثبتيه بخلة أسنان. مرري كل قطعة في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط، وتأكدّي من تغطيتها بالكامل. ضعي القطع في الفريزر 15 دقيقة لتتماسك وتحافظ على شكلها أثناء القلي. سخني زيت غزير على نار متوسطة، واقلي الكوردون بلو حتى يصبح ذهبي اللون. أزيليه على ورق مطبخ لتصفيته من الزيت.

أفكار للتقديم:

قدّميه ساخنًا مع بطاطس محمرة أو خضار سوتيه، ورشي عليه القليل من الجبن المبشور لمزيد من الطعم.

بهذا الشكل البسيط والمكونات المتوفرة، يمكنكِ تحضير طاجن بطاطس باللحمة في الفرن بنكهة ولا أروع، الطاجن يجمع بين الطعم البيتي الأصيل وسهولة التحضير، ويمثل وجبة متكاملة لعائلتك في كل الأوقات، سواء قدمتيه في الغداء أو في عزومة، هينال إعجاب كل من يتذوقه، جربيه مرة، وهتكرريه كتير، لأنه من الأكلات اللي مستحيل حد يمل منها، استمتعي بأحلى طعم مصري على أصوله