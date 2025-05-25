تحذير عاجل من بنك الخرطوم للعملاء.. بنقرة واحدة حسابك المصرفي في خطر

في ظل التزايد المستمر في استخدام الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، أصبح الأمن الرقمي وحماية بيانات العملاء من الأولويات التي لا غنى عنها، إدراكًا لهذا الأمر، أطلق بنك الخرطوم حملة توعوية تحت شعار “الممارسات المصرفية الآمنة عبر الهاتف المحمول”، تهدف إلى تعزيز وعي المستخدمين حول المخاطر الإلكترونية وكيفية الحفاظ على أمان حساباتهم البنكية بكل سهولة وفعالية.

نصائح رئيسية لضمان الأمان المصرفي عبر الهاتف المحمول

تركز الحملة على تقديم إرشادات واضحة وبسيطة تساعد العملاء على تأمين حساباتهم، من بينها ضرورة استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة عن غيرها، إضافة إلى تحميل تطبيق “بنكك” فقط من المتاجر الرسمية لتفادي التطبيقات المزيفة التي قد تعرض بياناتهم للخطر.

كما شددت الحملة على أهمية حماية الأجهزة الشخصية والشبكات التي يتم من خلالها الوصول إلى الخدمات البنكية، من خلال تحديث برامج الحماية بانتظام واستخدام شبكات آمنة، خاصة عند التعامل مع معلومات حساسة.

الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة

من النقاط المهمة التي أكدت عليها الحملة ضرورة الانتباه إلى الروابط والرسائل المشبوهة التي قد تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، حيث يمكن أن تكون محاولات تصيد تهدف إلى سرقة البيانات، نصحت الحملة بعدم الضغط على أي روابط غير موثوقة وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير رسمية.

أهمية الإبلاغ السريع والتواصل مع البنك

شدد بنك الخرطوم على أهمية التفاعل الفوري في حال ملاحظة أي نشاط غير معتاد على الحساب أو في حال فقدان الجهاز المحمول، وذلك لتقليل أي أضرار محتملة، وحرصًا على تسهيل التواصل، دعا البنك عملاءه لاستخدام الرقم الموحد 1913 أو زيارة الموقع الرسمي للحصول على الدعم والمساعدة اللازمة في أي وقت.

وتأتي حملة بنك الخرطوم كمبادرة حيوية تساهم في تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة بين العملاء، مما يعزز من ثقتهم في الخدمات المصرفية الرقمية ويساعد في حماية أموالهم وبياناتهم الشخصية من التهديدات الإلكترونية المتزايدة في العصر الحديث.