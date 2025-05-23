“متى تظهر؟؟”.. نتائج السادس الابتدائي دور اول 2025 في عموم محافظات العراق عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

تشهد نتائج السادس الابتدائي دور اول 2025 عمليات بحث مكثفة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في عموم محافظات العراق، فمع اقتراب موعد إعلان النتائج الرسمية ينتظر الجميع بفارغ الصبر لحظة رفع نتائج الامتحانات على المواقع الإلكترونية الرسمية التي أعلنت عنها مديرية تربية القادسية ووزارة التربية العراقية، بحثًا عن الوسيلة الأسرع والأكثر موثوقية للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر الرابط المعتمد.

نتائج السادس الابتدائي دور اول 2025

للحصول على نتائج السادس الابتدائي دور اول 2025 عبر الرابط الرسمي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي أو منصة “نتائجنا” الإلكترونية. اختيار محافظة القادسية من قائمة المحافظات المتاحة. تحديد الدور الأول والصف السادس الابتدائي. إدخال رقم الجلوس أو الاسم الثلاثي للطالب بدقة. النقر على زر “عرض النتائج” للاطلاع على تفاصيل النتيجة. يُنصح بحفظ نسخة إلكترونية من النتيجة أو طباعتها لتسهيل إجراءات التقديم للمرحلة المتوسطة.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي دور اول 2025

وفقاً للمصادر التربوية الرسمية، سيتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق النهائية، حيث تظهر النتائج تدريجياً في مديريات التربية المختلفة. ومن المتوقع أن تعلن مديرية تربية القادسية عن رفع نتائج الطلاب خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025 عبر المواقع الرسمية.

تسعى جميع المديريات التابعة للوزارة إلى توفير رابط مباشر ومحدث يمكن الجميع من الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني، حيث يتم تحديث بيانات النتائج بشكل دوري لضمان وصولها لجميع الطلاب بسهولة ويسر، ويمكن لأي طالب أو ولي أمر الاستعلام عن النتيجة بعد ظهورها من خلال إدخال رقم الجلوس أو الاسم الثلاثي بدقة، مما يسهل عملية الاطلاع على النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة للانتظار أو الذهاب للمدرسة.