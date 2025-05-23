ارتفاعات قياسية واضطراب في المناخ .. المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من ارتفاع درجة الحرارة الرياض حتى هذا الموعد ويهيب بالمواطنين الحذر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التغيير الملموس في درجة الحرارة الرياض اليوم، حيث يشهد المناخ ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى بشكل كبير مما يتطلب ضرورة ارتداء الملابس المناسبة و عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا عدم الخروج إلا للضرورة حتى استقرار الأحوال الجوية لتفادي الأضرار، ومن خلال المقال التالي نوضح بيان بحالة المناخ اليوم في الرياض.

درجة الحرارة الرياض

تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 45 درجة مئوية وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 28 درجة مئوية وتسجل الرطوبة في الجو 4% مع انعدام فرص هطول الأمطار.

وتهب رياح شمالية شرقية بسرعة 18 كيلو متر لكل ساعة وتتسبب في انخفاض وتدني مستوى الرؤية الأفقية لتصبح بمسافة 10 كيلو متر لكل ساعة.

طقس الرياض اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب الرياح السطحية التي يصاحبها اثارة للأتربة والغبار التي تجتاح مناطق الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وحائل وعدة مناطق في تبوك و المدينة المنورة و سواحل مدينة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

فيما تشهد المرتفعات الجنوبية الغربية حالة من الاستقرار و هطول الأمطار وترسب السحب الرعدية مع هبوب رياح نشطة وتستقر الأحوال الجوية بمشيئة الله الأسبوع المقبل.

طقس الرياض غدًا

يشهد مناخ الرياض حالة من الصفو في صباح يوم غد السبت وتسجل درجات الحرارة العظمى 46 درجة مئوية وتسجل الرطوبة في الجو 5%، فيما تسجل الأشعة فوق البنفسجية الحد الأقصى 11 درجة، وتوقع المركز هبوب الرياح الشمالية الغربية في ساعات النهار بسرعة 15 كيلو متر لكل ساعة.

وتسجل درجة الحرارة الصغرى 31 درجة مئوية فيما تصبح الرطوبة بنسبة 7% وتسجل الأشعة فوق البنفسجية صفر من 11 درجة مع وجود توقعات بهبوب رياح نشطة تأخذ اتجاه شمالي بسرعة تتراوح بين عشرة كيلو متر لكل ساعة وخمسة عشر كيلو متر لكل ساعة.