“هتشتري خروف ولا عجل؟؟”.. أسعار الأضاحي في مصر 2025 في الاسواق واسعار اللحوم في محلات الجزارة

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين في مصر والعالم العربي بمعرفة أسعار الأضاحي لعام 2025، وذلك استعدادًا لحجز الأضحية التي سيتم ذبحها في أول أيام العيد، إحياءً لذكرى النبي إبراهيم عليه السلام عندما تضحى بابنه إسماعيل طاعة لأمر الله، لكنه فداه الله بكبش عظيم، في هذا السياق، تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الكلمات المتعلقة بأسعار الأضاحي في مصر لهذا العام، ومن خلال هذا المقال، نستعرض لكم أحدث الأسعار في الأسواق المصرية للأضاحي واللحوم الحمراء، لتتمكنوا من التخطيط الجيد والشراء المناسب.

أسعار الأضاحي في مصر 2025

سعر كيلو العجول البقري يتراوح اليوم في الأسواق المحلية بين 175 إلى 180 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو العجول الجاموسي يتراوح من 155 إلى 165 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو العجول المستوردة بين 40,000 إلى 60,000 جنيه مصري.

سعر كيلو الخروف الكامل يتراوح من 9,000 إلى 12,000 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الخراف المستوردة يتراوح بين 6,000 إلى 7,000 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الماعز البلدي اليوم بين 5,000 إلى 6,000 جنيه مصري.

سعر كيلو الماعز المستورد يتراوح بين 4,000 إلى 5,000 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو العجل البلدي الكامل يتراوح من 60,000 إلى 80,000 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر كيلو الخراف والماعز في الأسواق المحلية حوالي 200 جنيه مصري.

أسعار اللحوم الحمراء في محلات الجزارة المصرية

أما بالنسبة لسعر اللحوم الحمراء التي تُباع في محلات الجزارة، فقد جاءت الأسعار كما يلي:

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 380 إلى 450 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو اللحم الجملي بين 350 إلى 380 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو اللحم الضأن بلغ حوالي 450 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو اللحم البتلو بلغ نحو 420 جنيهًا مصريًا.

سعر اللحم الكندوز الكبير بلغ نحو 350 جنيهًا مصريًا.

سعر اللحم الكندوز الصغير بلغ حوالي 395 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو اللحم البقري بلغ نحو 280 جنيهًا مصريًا.

نصائح مهمة للمستهلكين

ينصح خبراء السوق بالتحقق من الأسعار بشكل دوري قبل الشراء، لأن الأسعار قد تختلف حسب المنطقة وتوافر الأضاحي، كما يفضل الحجز المبكر لتجنب ارتفاع الأسعار أو نفاد الكميات، خصوصًا مع اقتراب أيام العيد.