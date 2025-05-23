خطوة بخطوة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 للمغتربين

يعتبر بنك الخرطوم من البنوك المهمة في السودان، حيث يحرص على تقديم خدمات مريحة لعملائه ومن بين هذه الخدمات، يتيح البنك فتح حساب إلكتروني بكل سهولة، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المواطنين وفي هذا المقال، سنستعرض خطوات فتح الحساب والشروط المطلوبة، لمساعدة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 للمغتربين

يمكن لمواطني السودان المغتربين فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم بسهولة باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو استخدم تطبيق “بنكك” على هاتفك المحمول

من الصفحة الرئيسية اختر خيار “فتح حساب جديد”

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء كان حسابًا جاريًا أو حساب توفير

أدخل جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني تاريخ الميلاد والجنسية

قم بإضافة المستندات اللازمة مثل الرقم الوطني وجواز السفر ساري المفعول

كتب عنوان إقامتك بالخارج بالإضافة إلى معلومات الاتصال كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف

ستتلقى رسالة للتحقق من البيانات إلى البريد الإلكتروني أو الرقم المدخل

تأكد من صحة كافة المعلومات التي أدخلتها

سيقوم البنك بمراجعة الطلب والموافقة عليه

بعد الموافقة ستحصل على رسالة نصية على هاتفك تفيد بنجاح فتح الحساب

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لفتح حساب في بنك الخرطوم، وهي: