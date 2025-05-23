“العيد امتى؟؟”موعد عيد الأضحى 2025 ووقفة عرفة وموعد إجازة العيد الرسمية في مصر لكل الموظفين

يترقّب ملايين المسلمين في مصر والدول العربية موعد عيد الأضحى 2025، والذي يُعد من أعظم الشعائر الدينية المرتبطة بموسم الحج، وتكتسب الأيام العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة أهمية كبرى لما لها من فضل عظيم في الشريعة الإسلامية، فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء».

موعد عيد الأضحى 2025

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، فإن بداية شهر ذي الحجة 1446هـ ستكون يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025. وبناءً عليه، تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التواريخ تعتمد على الحسابات الفلكية، وقد تتغير حسب نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، والتي تحددها دار الإفتاء المصرية والجهات المختصة في الدول الإسلامية.

موعد استطلاع هلال ذي الحجة 2025

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 الموافق 29 من شهر ذي القعدة، وهو ما يُعرف بـ”يوم الرؤية”، للإعلان الرسمي عن بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، وكذلك موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

وفقًا للتقديرات الفلكية، فمن المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى في مصر هذا العام لمدة خمسة أيام، تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025، وهي فترة تُمنح للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يُعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2025 لجميع الموظفين في الدولة، بعد تأكيد رؤية الهلال.