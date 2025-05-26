“متفكركش تشتري غيره” اقوى هاتف اقتصادي من اوبو بتكنولوجيا عصرية وكاميرا فاقت التوقعات وسعر ولا في الاحلام

مع تطور التكنولوجيا وتعدد الخيارات في سوق الهواتف الذكية، أصبح من الضروري العثور على هاتف اقتصادي يقدم أداء جيد ويغطي احتياجات المستخدم اليومية دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة. شركة أوبو، المعروفة بجودة أجهزتها، قدمت في عام 2025 عدة هواتف اقتصادية تناسب مختلف الميزانيات وتجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب. في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه الهواتف ومميزات كل منها.

توازن مثالي بين السعر والأداء

يُعتبر هاتف Oppo A60 من أقوى الهواتف الاقتصادية التي أطلقتها أوبو مؤخرًا. يتميز هذا الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.67 بوصة بدقة HD+ مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مريحة وسلسة سواء لمشاهدة الفيديوهات أو تصفح التطبيقات. يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 6020 الثماني النواة، ويأتي بذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع. من ناحية التصوير، يحمل كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية و2 ميجابكسل لكاميرا العمق، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي. كما أنه مزود ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ويعمل بنظام أندرويد 14 مع واجهة ColorOS 14، ما يجعله خيارًا قويًا ضمن الفئة الاقتصادية.

أداء قوي ومناسب للمهام اليومية

يأتي هاتف Oppo A78 كخيار ممتاز لمن يبحثون عن هاتف اقتصادي بأداء جيد. مزود بمعالج Snapdragon 680 من كوالكوم، يوفر الهاتف أداءً سلسًا في الاستخدام اليومي وتشغيل الألعاب المتوسطة. الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، ما يساعد على التقاط صور واضحة ومميزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهاتف التعامل مع ألعاب مثل PUBG بمعدل إطارات يصل إلى 30 إطارًا في الثانية، مما يجعله مناسبًا لمحبي الألعاب البسيطة. ويأتي بسعر معقول يتناسب مع إمكانياته.

خيار متوازن للمستخدمين الاقتصاديين

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات متوسطة تلبي الاستخدام اليومي، فإن Oppo A18 يعتبر خيارًا جيدًا. يتمتع بشاشة 6.56 بوصة بدقة HD+، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G70، مع ذاكرة رام 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع. يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تكفي للاستخدام لفترات طويلة. الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة ColorOS 12.1، ويقدم أداء جيد مقابل سعره الاقتصادي.

اقتصادي للميزانيات المحدودة

للراغبين في هاتف اقتصادي بميزانية محدودة جدًا، يعد Oppo A17K من الخيارات المتاحة. يتميز بشاشة 6.56 بوصة بدقة HD+، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G35، مع ذاكرة رام 3 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت. يأتي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يوفر استخدامًا طويل الأمد. سعر الهاتف في متناول الجميع، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بسعر اقتصادي للغاية.