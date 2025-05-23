يلا نعرف مع بعض موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر.. كل التفاصيل عن أيام العيد الرسمية والاستعدادات ومظاهر الاحتفال وفرص السفر والاستجمام

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تبدأ الأسر والموظفين في مصر في التخطيط لاستغلال هذه الإجازة الدينية والاجتماعية الهامة. في هذا المقال، نستعرض معًا موعد الإجازة الرسمية، مدة الإجازة، والاستعدادات التي تسبق العيد، بالإضافة إلى أبرز مظاهر الاحتفال وفرص السفر خلال هذه الفترة.

موعد بداية عيد الأضحى 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025، على أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو. هذا الموعد ينتظر تأكيده رسميًا من خلال إعلان دار الإفتاء المصرية بعد رؤية هلال ذي الحجة، التي عادةً ما تتم مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025. بناءً على هذا الإعلان، تحدد الجهات الرسمية موعد بدء الإجازات الرسمية والفعاليات المرتبطة بالعيد.

مدة الإجازة الرسمية في عيد الأضحى

في مصر، تحظى إجازة عيد الأضحى بمدة ممتدة تصل إلى خمسة أيام متتالية، تبدأ من يوم وقفة عرفات وتنتهي في اليوم الرابع بعد العيد، أي من 5 يونيو حتى 9 يونيو 2025. خلال هذه الفترة، يحصل العاملون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة على إجازة رسمية تسمح لهم بالاحتفال مع أسرهم والاستمتاع بالراحة بعيدًا عن أعباء العمل.

الاستعدادات قبل حلول العيد

مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد الأسواق نشاطًا ملحوظًا حيث تزداد حركة شراء الأضاحي والملابس الجديدة استعدادًا للمناسبة. كما تقوم الجهات المختصة بوضع خطط تنظيمية لتأمين المساجد والساحات التي تقام فيها صلاة العيد، بالإضافة إلى مراقبة المجازر والأسواق لضمان توفير لحوم الأضاحي الصحية للمواطنين.

كيف يستغل المصريون إجازة العيد؟

إجازة عيد الأضحى تعد فرصة مميزة للعديد من الناس لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو القيام برحلات داخلية وخارجية، خاصة مع حلول فصل الصيف. يبحث الكثيرون عن استراحات أو أماكن سياحية مناسبة للاستجمام وقضاء أجازة مريحة بعيدًا عن روتين الحياة اليومية.

يتميز عيد الأضحى في مصر بالعديد من العادات والتقاليد، منها أداء صلاة العيد جماعة في المساجد والساحات الكبرى، وذبح الأضاحي التي توزع على الفقراء والمحتاجين، إلى جانب تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء. كما تنظم بعض الأسر رحلات ونشاطات ترفيهية لإضفاء جو من البهجة والسرور على العيد