لو بتدور على تردد قناة كراميش الجديد 2025.. دليلك الكامل لضبط القناة على نايل سات وعرب سات مع أفضل البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي مميز يناسب الصغار. تحرص القناة على تقديم برامج وأغاني تهدف لتنمية مهارات الأطفال وغرس القيم الإيجابية لديهم بطريقة ممتعة وجذابة. في هذا المقال، سنتعرف معًا على تردد قناة كراميش الجديد لعام 2025، وكيفية ضبطه على أجهزة الاستقبال، بالإضافة إلى لمحة عن أهم البرامج التي تقدمها القناة.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

لمتابعة قناة كراميش بأفضل جودة، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الصحيحة حسب القمر الصناعي المستخدم. وإليك أهم الترددات لعام 2025:

نايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هذه الترددات تتيح لك استقبال القناة بجودة عالية، كما تدعم متابعة البرامج والأناشيد التي تقدمها القناة.

خطوات ضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال

للحصول على القناة بدون مشاكل، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد المناسب مع معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث” وانتظر ظهور القناة في النتائج.

قم بحفظ القناة لتظهر ضمن قائمة القنوات المتاحة لديك.

محتوى قناة كراميش وأهم برامجها

تتميز قناة كراميش بتقديم مجموعة كبيرة من الأناشيد التعليمية التي تساعد الأطفال على التعلم بطريقة مسلية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم برامج ترفيهية تعليمية تهدف إلى غرس القيم السلوكية والأخلاقية في نفوس الأطفال، مثل برنامج “سيبك من أساليبك” الذي يعالج سلوكيات الأطفال بأسلوب فكاهي وتربوي. كما تعرض القناة مغامرات وألعاب تعليمية في برامج مثل “شمة هوا” التي تنقل الأطفال إلى عوالم جديدة مليئة بالمرح والفائدة.