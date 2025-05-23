لو عايز طفلك يتعلم ويستمتع في نفس الوقت.. تعرف على أحدث ترددات قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات وعرب سات وكيفية ضبطها بسهولة لمتابعة أفضل البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال بجودة عالية وآمنة تمامًا

إذا كنت تبحث عن وسيلة تجمع بين الترفيه والتعليم لطفلك، فبالتأكيد قناة “طيور الجنة” ستكون ضمن أولى الخيارات. هذه القناة التي أسرت قلوب الصغار منذ انطلاقها، تواصل تقديم محتوى هادف يجمع بين المرح والمعلومة، مما جعلها تحافظ على شعبيتها الواسعة في البيوت العربية. ولضمان متابعة برامجها المميزة، نقدم لك في هذا المقال الترددات الحديثة للقناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

لمتابعة قناة طيور الجنة بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كما يمكن تجربة تردد بديل في حال عدم ظهور القناة

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

بالنسبة للمشاهدين الذين يعتمدون على القمر الصناعي عرب سات، يمكنهم مشاهدة القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

كيفية إضافة القناة إلى جهاز الرسيفر

لمن يرغب في إضافة قناة طيور الجنة يدويًا على جهازه، عليه اتباع هذه الخطوات البسيطة:

فتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بُعد.

اختيار “التثبيت اليدوي”.

تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

إدخال بيانات التردد بدقة.

الضغط على زر البحث، ثم حفظ القناة بعد العثور عليها.

محتوى قناة طيور الجنة: ترفيه وتعليم في آنٍ واحد

ما يميز طيور الجنة ليس فقط أناشيدها المحببة، بل تنوع برامجها التي تمزج بين القيم والأخلاق والمرح. إليك بعض أبرز برامجها: