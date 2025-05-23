“مفيش زن وعياط من تاني” اضبط فورا ردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

قناة وناسة هي واحدة من قنوات الأطفال المعروفة التي تقدم أناشيد ممتعة طوال اليوم وتجذب هذه القناة انتباه الأطفال والكبار على حد سواء، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة منذ بدايتها ويسعى الكثيرون لتثبيت التردد الجديد للقناة للاستمتاع بأفضل الأناشيد والقصص التي تقدمها، فهي وسيلة مميزة لترفيه الأطفال وفي هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة وناسة الجديد على قمرَي نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات المميزة للأطفال، حيث تقدم محتوى مشوق يجذب انتباههم ويتناسب مع أعمارهم. تشمل البرامج أغاني مثل “لولو الشطورة” و”ميدو المشاكس”، وتهدف جميع الأناشيد المعروضة إلى تقديم معلومات بطريقة سهلة الفهم للأطفال ونظرًا لأهمية محتواها في مختلف مراحل النمو، من الضروري ضبط تردد القناة ومتابعتها.
تردد قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: ⅚
- الجودة: SD
تردد قناة وناسة على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
كيفية استقبال تردد قناة وناسة
للاستمتاع بمشاهدة أجمل الأناشيد والبرامج، يمكنكم استقبال قناة وناسة على أجهزة الرسيفر في المنزل باتباع الخطوات التالية:
- افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد
- اختر خيار “إضافة قناة جديدة”
- أدخل بيانات التردد الجديد لقناة وناسة
- اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة
- عند ظهور القناة، اضغط على “تثبيت”
- اخرج من الإعدادات وابحث عن قناة وناسة لتتمكن من مشاهدتها والاستمتاع بمحتواها