“عثمان يخطط بذكاء”.. موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل على نايل سات

يترقّب عشاق الدراما التركية في الوطن العربي موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193، والذي يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة بفضل قصته المشوقة التي تسرد تفاصيل تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس السلالة العثمانية. ويُعرف المسلسل بتناوله للأحداث التاريخية بطريقة درامية شيقة تجمع بين الأكشن والتشويق، واليكم موعد العرض والقنوات الناقلة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

وسيكون موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 على قناة الفجر الجزائرية الخميس الموافق 22 مايو 2025، وتتوفر النسخة التركية المترجمة إلى العربية على موقع لاروزا الإلكتروني الذي يعتبر من أشهر المواقع التي تتيح متابعة الأعمال التركية مترجمة فور صدورها، فيما تعرض لأول مرة على شاشة قناة ATV التركية، وفيما يلي مواعيد العرض بحسب التوقيت المحلي لبعض الدول العربية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

للمهتمين بمتابعة المسلسل عبر شاشات التلفاز، إليكم ترددات القنوات الناقلة للحلقة 193 من قيامة عثمان:

تردد قناة ATV التركية:

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم مسلسل المؤسس عثمان نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية، يتقدمهم:

بوراك أوزجيفيت في دور عثمان بن أرطغرل.

ديدام بالشين بدور سالجان خاتون.

راغب سافاش،

عائشة جول جوناي،

إيمره باسالاك،

نور الدين سونماز في دور بامسي،

جلال أل بدور عبد الرحمن ألب،

إضافة إلى عدد كبير من الممثلين الذين ساهموا في نجاح العمل وانتشاره على المستوى الإقليمي والدولي.

تُعد الحلقة 193 من الحلقات المنتظرة بشدة لما تحمله من مفاجآت وتطورات مثيرة في مسار الأحداث، خاصة في ظل تصاعد المواجهات مع المغول والأعداء، حيث يستمر عثمان في نضاله من أجل تأسيس دولة قوية وموحدة.