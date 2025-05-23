رسميًا .. اتحاد كرة القدم يحدد موعد انطلاق كاس السوبر السعودي 2025 والأندية المشاركة وموقع الاستضافة

صرح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد انطلاق كاس السوبر السعودي 2025-2026 وذلك عقب انتهاء الاجتماع الدوري رقم 34 مساء يوم أمس الخميس، حيث تعد تلك البطولة من أهم البطولات الرياضية التي يتابعها عشاق كرة القدم من داخل دول الخليج والوطن العربي كافة، حيث أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات منها تحديد موعد دور 32 لبطولة كأس الملك و أيضا دور 16 وأيضا مباريات الربع النهائي والنصف النهائي.

كاس السوبر السعودي

أشار الاتحاد السعودي إلى انطلاق كأس السوبر السعودي في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين تاريخ التاسع عشر حتى تاريخ الثالث والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

حيث يتم تحديد قرعة نصف نهائي البطولة بعد انتهاء مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بلقاء الاتحاد السعودي مع القادسية في تاريخ ثلاثين من مايو الجاري 2025، وفيما يخص استضافة البطولة فلم يحدد الاتحاد السعودي حتى الآن مكان إقامة البطولة ولكن هناك مؤشرات تشير إلى استضافة تلك البطولة على أرض الصين.

وقد تم تحديد الفترة ما بين تاريخ الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الميلادي 2025 حتى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر ذاته لإقامة دور ال32 من البطولة.

فيما حدد تاريخ السابع والعشرين من أكتوبر 2025 وتاريخ الثامن والعشرين من الشهر ذاته لإقامة دور السادس عشر.

وقد تم تحديد تاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر والثالث والعشرين من ديسمبر 2025 لإقامة مباريات ربع النهائي، فيما تقام مباريات نصف النهائي في تاريخ الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير 2026.

الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي

جاءت قائمة الأندية المشاركة لتضم أربعة من المنتخبات وهم: