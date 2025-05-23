سعر صرف الدولار في العراق اليوم.. الدينار يتماسك والدولار يراوغ وتقلبات سوداء تُربك السوق العراقي

تشهد أسواق الصرف في العراق اليوم الجمعة 23 مايو 2024 استقراراً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث سجل سعر الصرف الرسمي 1310.42 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، وفقاً لأحدث بيانات البنوك، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

تحليل حركة السوق

استقرار ملحوظ حيث حافظ الدولار على مستوى 1310 ديناراً لأيام متتالية، ومن أبرز عوامل الاستقرار:

تحسن في عمليات التنسيق بين البنك المركزي والمصارف الخاصة

تدفق كميات كافية من العملة الصعبة عبر منافذ البيع الرسمية

تراجع الطلب غير الطبيعي على العملة الأجنبية

تأثيرات على الاقتصاد المحلي

إيجابيات استقرار سعر الدولار في العراق

استقرار أسعار السلع المستوردة

تحسن القدرة الشرائية للمواطنين

تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية

تحديات

استمرار فجوة طفيفة بين السعر الرسمي والسوق الموازي

حاجة لضوابط أكثر صرامة لمنع التلاعب بالأسعار

توقعات الخبراء

يتوقع محللون ماليون

استمرار الاستقرار النسبي خلال الأيام القادمة

إمكانية تحسن طفيف في سعر الدينار مع تحسن الإيرادات النفطية

أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار طويل الأمد

نصائح للمتعاملين

متابعة تحديثات البنك المركزي العراقي بشكل دوري

التعامل مع قنوات الصرف المرخصة فقط

تجنب المضاربة غير المدروسة في ظل حساسية السوق

خطوات البنك المركزي لضبط سوق الصرف

في إطار سعيه لتحقيق استقرار مالي مستدام، يواصل البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات مدروسة للحد من التلاعب بأسعار الصرف في السوق الموازي، وشملت هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على شركات الصرافة، وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط التجاوزات، بالإضافة إلى رفع مستويات الشفافية في توزيع الدولار المخصص للعمليات التجارية والسفر، ويُنتظر أن تساهم هذه التحركات في تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، خاصة مع دعم القطاع المصرفي بإجراءات رقمية جديدة لتسريع عمليات التحويل.