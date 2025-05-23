لو عايز لطفلك أحلى أوقات ويستمتع ويتعلم في نفس الوقت.. تعرف على تردد قناة وناسة بيبي 2025 وأفضل البرامج والأغاني التعليمية والترفيهية اللي هتخلي يومه مليان فرحة وفايدة

في عالم تمتلئ فيه القنوات الترفيهية للأطفال، تبرز قناة “وناسة بيبي” كخيار مثالي وآمن للأطفال الصغار، حيث تجمع بين الترفيه والتعلم في آنٍ واحد. وتُعد القناة من أبرز المنصات التي استطاعت أن تجذب أنظار الأطفال وأولياء الأمور بفضل برامجها الممتعة وأغانيها التعليمية، إلى جانب حرصها على تقديم محتوى هادف ومناسب لكل الأعمار. لذا، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أحدث ترددات قناة وناسة بيبي لضبطها على أجهزة الاستقبال ومشاركة أطفالهم أوقاتًا مليئة بالمرح والفائدة.

تردد قناة وناسة بيبي على النايل سات والعرب سات

لمن يرغب في متابعة قناة وناسة بيبي، يُمكنه استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

التردد على عرب سات

أما على القمر الصناعي عرب سات، فالتردد هو

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

محتوى القناة ترفيه وتعلم في آنٍ واحد

تتميز قناة وناسة بيبي بتقديم مجموعة من الأغاني المصورة برسومات جذابة وألوان نابضة بالحياة، مما يجعل الطفل ينجذب إليها بسهولة. من أشهر الشخصيات التي تظهر على الشاشة شخصية “لولو”، التي تحبها معظم الأطفال وتنتظر ظهورها بفارغ الصبر.

وتعمل القناة على المزج بين الترفيه والتعليم، حيث تُعرض أغاني تُساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان بطريقة ممتعة. كما تتضمن الأغاني سلوكيات إيجابية مثل احترام الآخرين، النظافة الشخصية، وأهمية التعاون، مما يجعل المحتوى ذا بعد تربوي عميق.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لمن لا تزال القناة غير مضافة في قائمة القنوات لديه، يمكنه اتباع الخطوات التالية لإضافتها يدويًا: