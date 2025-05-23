استقبال تردد قناة طيور الجنة بجودة عالية على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعاً يجمع بين الترفيه والتعليم ويتميز البرنامج بعرضه للأغاني والبرامج القصيرة التي تناسب اهتمامات الأطفال، وتقدم بطريقة بسيطة وجذابة من قبل مجموعة من الأطفال وفي هذا المقال، سنستعرض تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية، لتتمكن من متابعة جميع البرامج والأغاني المميزة التي تقدمها هذه القناة الرائعة

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات

يمكن الآن استقبال قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد الجديد التالي:

تردد القناة: 11272

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

للحصول على أفضل تجربة لمشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية، يمكن استقبالها على عرب سات من خلال إدخال التردد التالي:

تردد القناة: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال الخاصة بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد. اختر خيار “إضافة قناة جديدة”. حدد القمر الصناعي المرغوب، ثم أدخل بيانات التردد الجديد بما في ذلك الاستقطاب ومعدل الترميز. اضغط على زر البحث وانتظر حتى تظهر القناة. اضغط على “حفظ” لتثبيت القناة في قائمة القنوات لديك

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من الأغاني المميزة التي يفضلها الأطفال، وتعرض على مدار اليوم ومن بين هذه الأغاني: